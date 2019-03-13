В Киеве появился новый элитный "герой парковки": фото

В Киеве заметили дерзкого водителя Porsche, который припарковал свой автомобиль на детской площадке.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото.

"Здесь на улице Драгоманова, 2Б, новую детскую качалку подвезли. Кто первый попробует?" – говорится в подписи к фото.

На снимках видно, что водитель оставил свое элитное авто на детской площадке, да так, что подступиться детям к качелям не представляется никакой возможности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев.

А в столице (на Подоле) "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, а также напал на прохожих.

Также в Киеве возле Детской клинической больницы №1 водитель автомобиля припарковал его таким образом, что он заблокировал проезд по пандусу для перевозок больных детей на каталках.