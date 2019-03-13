В Киеве сосед жестоко избил парня-меломана: сети шокировало видео

В Киеве произошло серьезное ЧП: неизвестные избили парня за то, что тот громко слушал музыку.

Соответствующее видео опубликовала Elena Lizina в Facebook.

"Слабонервным не смотреть!!! Это видео сегодняшнего инцидента (вс 10 марта 2019) с избиением парня в его квартире на Калнышевского 14, Киев. Соседями. За громкую музыку днем. В моем подьезде. Возможно, я с ними езжу в лифте, здороваюсь... Горю надеждой, что их обоих посадят!!!!" – говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть, как девушка стучится в дверь к парню. При этом, пришла она не одна. Когда открывается дверь, в квартиру залетает гость и начинает сильно избивать хозяина квартиры. Причем, избивает он его серьезно, поскольку на входе в квартиру видны следы крови.

В сети стали комментировать увиденное.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяные посетители избили охранника супермаркета.