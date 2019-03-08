В Киеве пьяные посетители избили охранника супермаркета: фото

Вечером 8 марта на входе в супермаркет "Сильпо", в Киеве, пятеро пьяных мужчин избили также пьяного охранника и двух его друзей.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, заявления в полицию никто из участников драки писать не стал.

"На проспекте Правды, 66 прямо на входе в супермаркет "Сильпо" 5-ро пьяных и здоровых мужчин побили пьяного охранника "Сильпо" и двух его пьяных друзей. От любых заявлений все отказались. После предоставленной медицинской помощи разбрелись по разным компаниям бухать дальше. Праздник же, х*ли?", – иронично прокомментировали событие авторы поста.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 марта в супермаркете Киева трое молодых людей разбили ящик для пожертвований онкобольным детям и украли оттуда все деньги.