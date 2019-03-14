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Под Киевом произошло вооруженное ограбление ювелирки: первые фото и видео

четверг, 14 марта 2019, 22:37

Вечером в четверг, 14 марта, в Борисполе под Киевом произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина.

Об этом сообщает "Информатор".

Трое мужчин ворвались в магазин, расположенный на улице Киевский Шлях, 76. Преступники были в масках и вооружены автоматами. По словам полицейских, в инциденте никто не пострадал.

Территория вокруг ювелирного магазина оцеплена полицейскими.

Сотрудники полиции подтвердили, что преступники скрылись на автомобиле. Также правоохранители сообщили журналистам, что они знают направление, в котором скрылись злоумышленники. В интересах следствия они отказались рассказать, в каком именно направлении направились преступники.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 марта в Киеве неизвестные ограбили квартиру: кроме денег и ценностей воры забрали также собаку.

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