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Украли даже собаку: в Киеве жалуются на безжалостных грабителей, фото
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Украли даже собаку: в Киеве жалуются на безжалостных грабителей, фото

среда, 06 марта 2019, 10:55

Во вторник, 5 марта, в Киеве неизвестные ограбили квартиру: кроме денег и ценностей воры забрали также собаку.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Ограбление произошло на Борщаговке, улице Жолудева, 1Б.

"Забрали всё: золото, деньги, планшет, телефон, видеорегистратор, рюкзаки, духи и т. д. Забрали даже любимую собаку - йоркширский терьер (йорк), кобель, кличка Терри", – пишут владельцы ограбленной квартиры.

"Понимаю, что ценности вернуть нереально, поэтому если найдём собаку - уже будет победа. Вдруг кто видел?", – надеются они.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники полиции в Киеве задержали группу мошенников, которые на Русановской набережной обманули пожилую женщину и выманили у нее все сбережения.

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