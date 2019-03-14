В сети показали "хозяев жизни" в оккупированном Крыму: опубликовано фото

В Симферополе (аннексированный Россией Крым) заметили дерзкого "героя парковки", которым закон не писан.

Фото опубликовал в Twitter блогер под ником RoksolanaToday&Крым.

"Симферополь. Хозяева жизни на ХОЗЯЙСКИХ номерах, эвакуаторы не трогают", - говорится в подписи к фото.

На снимках можно увидеть нахального водителя, который припарковался в неположенном для этого месте и никто не обращает на это никакого внимания.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированом Крыму местный житель нарисовал на стене дома украинский и российский флаги, которые символизируют "единство братских народов".

Также о ситуации с оккупацией Крыма и о перспективах его возвращения читайте в материале "Апострофа": Украина не сможет вернуть Крым самостоятельно - генерал.