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Спасатели достали из озера в Киеве жуткую находку

суббота, 16 марта 2019, 21:09

В пятницу, 15 марта, в киевском озере нашли тело девушки, которой на вид около 16 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Вызов на линию спасательной службы поступил около 18:39. Сообщили, что в озере Заплавное в Дарницком районе столицы обнаружили тело женского пола.

Сотрудники ГСЧС выехали на место, где подтвердили информацию Они увидели труп на поверхности воды, который находился на расстоянии 3 метра от берега. Спасатели-водолазы с помощью спасательного снаряжения достали тело погибшей и передали правоохранительным органам. Отмечают, что на вид девушке было примерно 16 лет.

Причину трагедии и личность погибшей устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщал "Апостроф", 3 марта в Мелитополе нашли мертвой ранее пропавшую 21-летнюю девушку.

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