Под Запорожьем нашли мертвой 21-летнюю девушку: фото и детали загадочной смерти

В среду, 13 марта, в Мелитополе нашли мертвой ранее пропавшую 21-летнюю девушку.

Об этом сообщает местное издание "МВ. Местные вести".

11 марта в 17:30 в Мелитопольский отдел полиции обратилась местная жительница 1961 года рождения с заявлением об исчезновении дочери. Она рассказала, что в этот день около 14:00 девушка 1998 года рождения ушла из дома по улице Пушкина и не вернулась.

Правоохранители принялись за поиски пропавшей, которые длились несколько дней. Однако 13 марта полицейские обнаружили в реке Молочной неподалеку от улицы Пушкина труп разыскиваемой. Полицейские предварительно заявили, что насильственных следов на ее теле нет. Для установления причины смерти тело направлено на экспертизу.

Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал "Апостроф", 30 января в Волынской области в собственном доме были обнаружены тела женщины и ее малолетнего ребенка, предварительно отравились угарным газом.