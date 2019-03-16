В центре Киева пьяный "донжуан" с пистолетом напал на компанию молодежи: фото и видео

В пятницу, 15 марта, в центре Киева пьяный мужчина с пневматический оружием напал на компанию молодежи.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 23:00 возле Бессарабского рынка. Там пьяный мужчина с пистолетом напал на компанию и угрожал пристрелить парня.

По словам "жертв" пьяного дебошира, мужчина с бутылкой коньяка, которую он распивал по дороге, вышел из заведения Big mama и начал приставать к девушке из их компании. Ребята сделали ему замечание, но тот начал махать руками, а после достал из куртки пистолет и пытался приставить его к голове одного из парней. Молодые люди выхватили у мужчины из рук оружие и "заламали" его.

"В этот момент по Бессарабской площади проезжал наряд патрульной полиции. Правоохранители заметили потасовку и после выяснения обстоятельств задержали нападавшего. Парни передали пистолет сотрудникам полиции, оружие оказалось пневматическим. Нарушитель сообщил, что носит его в целях безопасности", - говорится в сообщении.

Сам мужчина при полицейских начал доказывать, что ни на кого не нападал. Также дебошир заявил, что правоохранители задержали его без причины. Однако патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения: невнятная речь и запах изо рта. Кроме этого, мужчина во время общения с полицией кричал, что дома его ждут жена и 6-месячная дочь, поэтому его должны отпустить. Также он сказал и компании: "Вас надо в АТО, таким уродам там и место".

Вследствие инцидента никто не пострадал. Понесет ли мужчина ответственность за нападение, на данный момент неизвестно. Но отмечают, что разрешение на данный вид оружия не требуется.

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