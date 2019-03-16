В Киеве поймали мошенника, работавшего за кассой в супермаркете: опубликованы фото

В Киеве задержали афериста, который работая на кассе супермаркета, попытался обвинить покупателя в попытке расплатиться фальшивыми деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, 39-летний преступник заранее приготовил фальшивые деньги с надписью "пятьсот сувениров", положил их в кассу и ждал подходящий момент.

В итоге, вскоре он настал. Так, кассир подсунул 500 гривен покупательнице для оплаты продуктов стоимостью 380 гривен. И вместо сдачи женщина получила сувенирную "пятисотку" и, естественно, обвинения в фальшивке.

"Посетительница магазина не растерялась и сообщила, что это - не ее купюра и что она давала кассиру настоящие 500 гривен, поэтому вызвала полицию", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото фальшивых гривен, которые "гуляют" по Харькову.