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В Киеве поймали мошенника, работавшего за кассой в супермаркете: опубликованы фото

суббота, 16 марта 2019, 04:42

В Киеве задержали афериста, который работая на кассе супермаркета, попытался обвинить покупателя в попытке расплатиться фальшивыми деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, 39-летний преступник заранее приготовил фальшивые деньги с надписью "пятьсот сувениров", положил их в кассу и ждал подходящий момент.

В итоге, вскоре он настал. Так, кассир подсунул 500 гривен покупательнице для оплаты продуктов стоимостью 380 гривен. И вместо сдачи женщина получила сувенирную "пятисотку" и, естественно, обвинения в фальшивке.

"Посетительница магазина не растерялась и сообщила, что это - не ее купюра и что она давала кассиру настоящие 500 гривен, поэтому вызвала полицию", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото фальшивых гривен, которые "гуляют" по Харькову.

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