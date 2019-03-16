​В центре Киеве проходит митинг "Нацдружин" и "Нацкорпуса": онлайн-видео

В столице на Майдане Независимости проходит акция протеста участников организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины" под лозунгом "Свинарчуков Порошенко – за решетку".

Соответствующее онлайн-видео транслирует "Громадське".

Главной целью протеста является публичное обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно арестовать всех участников коррупционной схемы в "Укроборонпроме". А также посадить в тюрьму фигуранта дела о коррупции в оборонной отрасли, бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковсього. Он был уволен президентом после расследования журналистов "Наші гроші" о коррупционных схемах закупки деталей для военной техники.

Как сообщал "Апостроф", посольство США опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должен провести "Национальный корпус" в субботу на Майдане Независимости в Киеве.