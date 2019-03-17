​В Киеве стартовала реконструкция скандального моста: опубликованы первые фото

17 марта на Шулявском путепроводе в столице начались работы по демонтажу.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян на своей странице в Facebook.

"Шулявка - работы по демонтажу начались!", - написал он.

Ранее в мэрии сообщили, что движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано по прилегающим улицам.

Так, на пути объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

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