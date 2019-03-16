Долго и дорого: в сети возмутились срокам реконструкции скандального моста в Киеве

Пользователей сети возмутила реконструкция Шулявского моста в Киеве - ее цена и сроки.

Об этом сообщает основатель ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

Самый скандальный мост в столице уже начинают готовить к сносу. Однако жителей города такие перспективы не порадовали, ведь стало известно, сколько будет длится его ремонт и какая его стоимость.

"Итак, через пару часов начинают сносить Шулявский уставший мост в Киеве. Сносить будут до середины лета, представьте. Потом начнут строить новый за миллиард гривен. Уверен, еще увеличат бюджет. Строить будут два года. Причем, ничего сверх нового мы не увидим. Обычная реконструкция. Это в век, когда в Голландии мост строят за 55 часов, а в Китае за 47", - написал Антонов.

Также этот факт задел и других пользователей сети, которые прокомментировали длительную и дорогую реконструкцию.

Как сообщал "Апостроф", инженер рассказал, что в связи с реконструкцией Шулявского моста киевлянам придется тратить на дорогу (на работу/домой) вдвое или даже втрое больше времени.