В Киеве таксист Uber устроил ДТП на светофоре: фото и видео с места ЧП

В воскресенье, 17 марта, в Киеве произошла авария с участием такси Uber, в результате чего пострадали четверо человек.

Об этом сообщает Информатор.

"В результате удара машины отлетели на 10-15 метров друг от друга. В Chevrolet пострадали трое пассажиров: две девушки и парень, а в Toyota — клиент службы такси. Последний получил травму головы и ноги, состояние остальных — неизвестно. Водители обоих автомобилей отделались испугом",- говорится в сообщении.

Toyota службы такси Uber двигалась по улице Телиги на высокой скорости и, проезжая на красный свет на перекрестке с улицей Дорогожицкой, влетела в Chevrolet Lacceti.

Как уточнили в полиции, таксист сразу признал свою вину. Известно, что это уже не первое ДТП на его счету в 2019 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водитель Skoda устроил жесткое скоростное ДТП с двумя пострадавшими.