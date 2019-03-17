В Киеве водитель Skoda устроил жесткое скоростное ДТП: фото и видео

В воскресенье, 17 марта, в Киеве произошла серьезная авария с участием ребенка, в которой пострадали два человека.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, автомобиль Skoda Fabia влетел в Daewoo Lanos с ребенком в салоне. После чего "чех" влетел в электроопору. В результате аварии водителя Fabia и пассажирку Lanos госпитализировали.

В салоне "корейца" помимо водителя находились женщина с девочкой на вид 8-10 лет. Маму ребенка госпитализировали с жалобами на боли в спине. Мужчину, который был за рулем "чеха" также забрали медики. По предварительной информации, в результате аварии он получил открытый перелом ноги.

По словам очевидцев, Skoda, превышая скорость, пыталась перестроиться с крайней левой полосы в среднюю и врезалась в Daewoo. От удара Lanos отлетел на несколько десятков метров вперед, а Fabia вынесло на обочину, где она влетела в электроопору.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом иностранец устроил смертельное ДТП на переходе.