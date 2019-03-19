Сети впечатлило видео, как банда малолетних уличных воровок "работает" в центре Киева

В центре Киева была замечена банда уличных воровок, которая грабит прохожих.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Судя по видеозаписи, инцидент произошел на улице Сагайдачного, на Подоле.

Группа воровок шла за мужчиной, и на ходу попыталась вытянуть у него из сумки кошелек. Однако автор видео спугнул их, окликнув мужчину. В ответ воровки начали показывать ему нецензурные знаки руками.

"Предупреждён = вооружен. Так один из наших постоянных читателей в центре Киева спас кошелек от воришек. Ничего сложного, главное - желание", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве засняли на камеры наблюдения двух воров, которые перед 8 марта ограбили магазин парфюмерии на более чем 10 тысяч гривен.