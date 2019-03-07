В Киеве наглые воры элитно "затарились" под 8 марта: опубликованы фото

В Киеве засняли на камеры наблюдения двух воров, которые ограбили магазин парфюмерии на более чем 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Внимание! Розыск! Эти молодые ребята прошлись по ТРЦ Киева, где в магазинах парфюмерии совершили ряд краж", - сообщили в сообществе, опубликовав снимки воров.

Отмечается, что общая сумма краж, совершенных молодыми ворами, составляет более 10 тысяч гривен.

На опубликованых фото видно, что парни старательно готовились к ограблению: они одеты в неприметную черную одежду, а их лица прикрывают кепки. Впрочем, они, видимо, не учли, что в магазинах установлены камеры наблюдения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали на горячем банду молодых воровок.

Активисты поймали воровок возле станции метро "Майдан Незалежности", засняв все на видео.

Помимо этого в столичном ТЦ Sky Mall на камеры наблюдения попала молодая воровка, укравшая телефон у одного из посетителей центра.