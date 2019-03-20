В Киеве возле подъезда толпа "титушек" напала на известного активиста

Киевский активист Сергей Буйгашев сообщил об избиении в Киеве своего коллеги Сергея Мельниченко.

Как написал Буйгашев в Facebook, нападение произошло 19 марта вечером.

"На сокоординатора Штаба обороны Киева Сергея Мельниченко совершено нападение. Когда Сергей подошел к своему подъезду, на него накинулось полдюжины молодых людей спортивного телосложения и стали бить с использованием неизвестных твердых предметов. Сергей сумел отбиться от двух нападавших, после чего отбежал в сторону и пригрозил применением травматического оружия. Это немного охладило энтузиазм нападавших", - написал он.

На место событий Мельниченко вызвал скорую помощь и патруль полиции.

Как рассказали свидетели, трое мужчин ждали активиста у подъезда, а двое шли следом за ним. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Совсем недавно Мельниченко вошел в состав комиссии по проверке информации об объектах строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории города Киева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что активисты в Киеве вычислили пророссийски настроенного гражданина и заставили его на камеру записать обращение к украинца.