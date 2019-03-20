Военные курсанты в Киеве устроили шуточный марш с мусоркой и метлами: видео

В сети опубликовали видео шуточного марша украинских курсантов.
Ролик обнародовал в Twitter блогер с ником "Конопляний Джмелик".
"Талантливая молодежь в Военном институте КНУ им. Тараса Шевченко, прекрасно маршируют", - написал он.
На видео запечатлены студенты в военной форме, марширующие под музыку с метлами, лопатами и мусорными баками по территории учебного заведения.
В то же время комментаторы в сети восприняли шутку весьма позитивно, и даже отметили высокий уровень строевой подготовки украинской молодежи.
"Хорошо идут", "Десант, правда, трудовой, но вышкол прекрасный", - пишут они.
Как сообщал "Апостроф", ранее украинские студенты записали уникальный вариант известной рождественской песни.