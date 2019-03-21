Под Киевом нашли мертвого мужчину, завернутого в ковер: фото

В Киевской области был обнаружен обгоревший труп мужчины, завернутый в полиэтиленовый пакет и ковер.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Труп нашли в Яготинском районе Киевской области на обочине дороги. По предварительным данным, на теле были обнаружены также многочисленные раны в районе головы и проникающие раны грудной клетки.

"Сейчас для установления окончательной причины смерти назначен ряд экспертиз. Досудовое расследование находится на контроле местной прокуратуры", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 Криминального кодекса Украины – умышленное убийство.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 15 марта в киевском озере спасатели обнаружили тело молодой девушки. На вид ей было около 16 лет.