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В популярном фитнес-клубе Киева умер мужчина: фото и видео с места трагедии

понедельник, 25 марта 2019, 21:58

В понедельник, 25 марта, в спортивном клубе "Sport Life" на столичной Троещине умер мужчина.

Об этом сообщает Информатор.

Как отмечается, трагическое происшествие случилось около 14:00 в фитнес-клубе Sport Life на проспекте Владимира Маяковского, 44.

На место вызывали врачей, которым оставалось только констатировать смерть посетителя спортклуба, после чего прибыла следственно-оперативная группа.

По словам полицейских, мужчина был посетителем фитнес-центра. Смерть наступила непосредственно в одном из помещений Sport Life, предварительно он подскользнулся в бассейне. Однако эту информацию пока не подтвердили.

Вход в здание закрыли, а людей вывели. Правоохранители устанавливают детали инцидента.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 21 марта в Киеве по улице Вышгородской, 8 обнаружили труп мужчины

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