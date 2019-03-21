​В многоэтажке Киева случилось смертельное ЧП с мужчиной: фото и подробности

В ночь на 21 марта в столице по адресу улица Вышгородская, 8 обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает "Информатор".

Тело, которое лежало на лестничном пролете между четвертым и пятым этажами, увидел сосед. Парень сразу же вызвал "скорую".

Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть мужчины и сообщили о происшествии правоохранителям.

На вид умершему около 40 лет, его личность не установлена. Предварительно, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружили. Из-за чего именно умер мужчина, станет ясно после экспертиз.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 15 марта, в киевском озере нашли тело девушки, которой на вид около 16 лет.