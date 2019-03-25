В сети показали видео утреннего апокалипсиса в метро Киева

Из-за ремонта на станции метро "Святошин" в Киеве образовался живой "затор" из пассажиров.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

"Утренние трудности с пассажиропотоком на станции метро "Святошин", связанные с ремонтом станции. Хоть на своих страницах в социальных сетях "Киевский метрополитен" предупреждал о закрытии входа/выхода (со стороны рынка и электричек) и возможных трудностях, все же избежать их и перенаправить людей на другой вход/выход не удалось, в связи с чем, и образовался "пеший затор", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как пассажиры пытаются пробиться для посадки в поезда метро, образовав при этом затяжные очереди.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото "жлобского" ремонта в киевском метро на станции "Берестейская".