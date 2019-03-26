В Киеве сняли на видео гонщика на евробляхе класса "Кузя"

На одной из автомобильных дорог Киева заметили странный автомобиль с европейскими регистрационными номерами, который выпускал из выхлопной трубы густой черный дым.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "dtp.kiev.ua".

Кроме того, на видео можно заметить, что водитель автомобиля совершает на трассе маневры, не включая при этом сигналы поворота.

"Модель блях с дымовой завесой. И без поворотников", – пишут в комментарии к видеозаписи.

Напомним, ранее в сети популярность получили фото, на которых с подобной "дымовой завесой" входит в Ла-Манш российский авианосец "Адмирал Кузнецов".

Как ранее сообщал "Апостроф", рано утром в понедельник, 18 марта, в Киеве автомобиль с "европейскими" номерами влетел в столб и загорелся.