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В Киеве после серьезного ДТП сгорела "евробляха": видео и фото

понедельник, 18 марта 2019, 19:35

Рано утром в понедельник, 18 марта, в Киеве автомобиль с "европейскими" номерами влетел в столб и загорелся.

Видео и фото с места аварии публикует на своей странице в Facebook пользователь Евгений Лесков.

На видеозаписи можно увидеть, как водителя, получившего в результате аварии черепно-мозговую травму, оттаскивают от загорающейся машины. На вопрос о том, есть ли в машине еще кто-то, водитель ответил, что там находится девушка, однако других людей в автомобиле, к счастью, не оказалось.

Также можно услышать, как один из свидетелей говорит, что авто двигалось с очень высокой скоростью. Очевидцы первоначально предполагали, что водитель был пьян, однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 17 марта, в Киеве произошло лобовое "пьяное" ДТП с пострадавшими.

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