В Киеве неадекват устроил кровавое ЧП на центральном вокзале: видео

В среду, 27 марта, в поезде Киев-Шостка пьяный пассажир устроил дебош, апогеем которого стала попытка суицида.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя видео с места ЧП.

"Неадекватного и очень пьяного пассажира высадили из поезда. В знак протеста он решил разбить окно вагона, а затем осколками пытался вскрыть себе вены", - говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть самого дебошира. На нем пальто и рубашка расстегнуты, а руки – в крови.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина на вокзале лег под поезд. В итоге, проехавший по нему поезд оторвал ему голову.

Также в начале мая в Киеве трое подростков забрались на крышу электрички, чем заблокировали движение электропоездов.