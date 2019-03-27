В Киеве топ-менеджеры стройфирмы воровали деньги для армии: фото

В Киеве топ-менеджеры одной из строительных фирм воровали деньги из госбюджета, выделенные для строительства казарм ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, публикуя фото задержания преступников.

В ведомстве уточнили, что руководители столичной строительной компании, присвоили себе более 14,4 миллионов гривен.

В частности, в 2018 году Северное территориальное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны Украины заключило с частной строительной компанией ряд договоров на выполнение работ по строительству жилья для военнослужащих на территории города Новоград-Волынский Житомирской области. Сумма заказа составила 54,5 миллионов гривен.

Используя мошеннические схемы, предприниматели присвоили себе 14,4 миллионов гривен из этой суммы.

"По результатам расследования трем лицам, а именно основателю, директору и главному бухгалтеру указанной строительной фирмы объявлено подозрение в совершении преступления", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал "Апостроф", ранее Порошенко высказался о скандале вокруг разворовывания армии.