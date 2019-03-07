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​Порошенко высказался о скандале вокруг разворовывания армии

четверг, 07 марта 2019, 22:06

Расследование проекта "Наші гроші" з Денисом Бигусом о коррупционных схемах в сфере военных закупок было обнародовано, чтобы "подорвать доверие" к армии, государству и оборонному комплексу.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в сегодняшнем интервью телеканалам.

По словам президента, расследование махинаций, о которых сообщили "Наші гроші", украинские правоохранители ведут уже больше года.

Глава государства утверждает, что программа основана на материалах расследований, утечка которых, по его словам, произошла перед предъявлением фигурантам дела подозрения.

"Президент подчеркнул, что прямо перед предъявлением подозрения, сразу же после завершения соответствующих экспертиз, в данном случае налоговых, произошла утечка информации из правоохранительной системы", - говорится в сообщении пресс-службы АП. Он также отметил, что в расследовании журналистов нет "ничего нового" и что все сведения исследовались в течение долгих месяцев, а перед предъявлением подозрения была предпринята "попытка сделать скандал".

"Почему это опасно? Ведь речь идет о попытке подорвать доверие к армии, попытке подорвать доверие к государству и к оборонному комплексу", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что дело о криминальной деятельности фирмы "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров для оборонной отрасли "вышло на финишную прямую".

Как сообщал "Апостроф", 4 марта, НАБУ задержало нескольких чиновников, связанных с хищениями в Минобороны.

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