​В Киеве на берегу Днепра обнаружили жуткую находку: фото и видео

В четверг, 28 марта, в Дарницком районе Киева недалеко от улицы Здолбуновской на берегу Днепра обнаружили человеческие останки.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующие фото.

Останки обнаружил молодой человек, который гулял с собакой по берегу Днепра. Он обратил внимание на странный предмет и подошел ближе, когда парень копнул палкой, то из земли выкатился человеческий череп.

На место прибыла следственно-оперативная группа, они осмотрели место происшествия. Полицейские установили, что в земле лежат человеческие останки.

Внешне никаких повреждений не обнаружено. При этом стало ясно, что тело находилось в этом месте достаточно длительное время. Вероятнее всего удалось найти останки, так как вода реки вымыла грунт.

На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Пол, возраст и другие подробности будут выяснять судебно-медицинские эксперты.

Как сообщал "Апостроф", 15 марта в киевском озере нашли тело девушки, которой на вид около 16 лет.