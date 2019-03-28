РУС. | УКР.

четверг, 28 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

28 марта

20:53
​Путин задействует новую тактику против Украины: генерал предупредил Киев
20:40
В Раде обвинили Гриценко в списании 919 "лишних" танков
20:32
Дубиль назвал реальный вариант повышения зарплаты для медработников
20:22
​В Киеве на берегу Днепра обнаружили жуткую находку: фото и видео
19:55
Сеть взорвало новое фото Путина с мальчиком, "владеющим языком"
19:45
Бывший игрок "Динамо" возглавил украинский клуб
19:24
Эксперт заявил, что пророссийские силы могли сделать ставку на победу Зеленского
19:23
​В Киеве сразу пять авто устроили ДТП паровозиком: фото
19:18
В Хмельницком создадут первый интермодальной хаб
19:08
Аплодирую: экс-министр Червоненко похвалил Бойко за смелый визит в Москву
19:00
Журналист назвал неожиданного технического кандидата Зеленского на выборах
18:55
​Известный украинский олигарх угодил в чистилище "Миротворца": фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве на берегу Днепра обнаружили жуткую находку: фото и видео

четверг, 28 марта 2019, 20:22

В четверг, 28 марта, в Дарницком районе Киева недалеко от улицы Здолбуновской на берегу Днепра обнаружили человеческие останки.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующие фото.

Останки обнаружил молодой человек, который гулял с собакой по берегу Днепра. Он обратил внимание на странный предмет и подошел ближе, когда парень копнул палкой, то из земли выкатился человеческий череп.

На место прибыла следственно-оперативная группа, они осмотрели место происшествия. Полицейские установили, что в земле лежат человеческие останки.

Внешне никаких повреждений не обнаружено. При этом стало ясно, что тело находилось в этом месте достаточно длительное время. Вероятнее всего удалось найти останки, так как вода реки вымыла грунт.

На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Пол, возраст и другие подробности будут выяснять судебно-медицинские эксперты.

Как сообщал "Апостроф", 15 марта в киевском озере нашли тело девушки, которой на вид около 16 лет.

Фотовзгляд

Все галереи
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: