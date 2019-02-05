Военные попали в ДТП под Киевом: фото с места ЧП

На выезде из Киева, на Брест-Литовском шоссе, грузовик с МАФом врезался в военный тягач, в результате чего пострадал один из водителей.

Об этом сообщает Вартовые Эспресо в Facebook.

Выяснилось, что водитель грузовика Volvo, перевозивший МАФ, не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач.

Удар был настолько сильным, что кабина грузовика, перевозившего МАФ, была уничтожена вдребезги. Водителю удалось выбраться из авто с помощью военных. Водитель был госпитализирован с незначительными травмами.

Помимо всего прочего, в результате аварии на трассе образовалась пробка в направлении Житомира.

Напомним, 23 января из-за непогоды, осложненной обильными снегопадами, в Киеве образовались километровые пробки.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео масштабного ДТП на "трассе смерти" под Киевом.