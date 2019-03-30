Выпил лишнего и ушел на тот свет: фото и видео с места жуткого ЧП в Киеве

В субботу, 30 марта, в Киеве произошло смертельное ЧП: из окна многоэтажки на 16 этаже выбросился 30-летний мужчина.

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел в жилом доме по улице Ларисы Руденко, 10 От полученных при падении травм парень скончался на месте.

Как оказалось, погибший мужчина со своим другом выпивали. После чего он выбросился из окна. Сестра погибшего находилась в состоянии шока и отказалась комментировать данный инцидент.

Обстоятельства происшествия установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря в Кривом Роге (микрорайон Заречный) из окна многоэтажки на 10 этаже выпрыгнула женщина с ребенком. Вследствие ЧП 28-летняя женщина и ее 4-годичный сын погибли.

Ранее сообщалось, что в Киеве, в Оболонском районе произошло жуткое ЧП: молодой парень покончил с собой на глазах у знакомых.