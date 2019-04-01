В Киеве прохожие задержали неадекватного таксиста, устроившего ДТП: фото

Ночью на 1 апреля в Киеве на пересечении ул. Академика Каблукова и Героев Севастополя прохожие задержали мужчину на Hyundai, который врезался в бордюр.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев оперативный".

Свидетели вызвали полицию, водитель был в состоянии наркотического опьянения, предположительно под действием фенобарбитала.

После столкновения на авто мужчина попытался бежать, однако был задержан до приезда патрульных.

"Неравнодушные граждане обнаружили правонарушителя. Точнее, он сам себя обнаружил, когда, находясь в неадекватном состоянии за рулем Hyundai AI8943HO, врезался в бордюр на пешеходном переходе. После этого, выскочив из машины, начал быстро бежать. Был задержан до приезда патрульной полиции".

Позже стало известно, что задержанный – водитель такси, который находился на смене.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 1 апреля в Киеве произошло серьезное ДТП, автомобиль влетел в отбойник. Удар пришелся на пассажирскую сторону машины, а металлическое ограждение проткнуло ее насквозь. В результате аварии пострадали три человека: ребенок, мужчина и женщина.