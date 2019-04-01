Женщина осталась без ноги: опубликованы фото и видео страшного ДТП с детьми в Киеве

В ночь на 1 апреля в Киеве произошло серьезное ДТП: автомобиль влетел в отбойник.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Авария случилась на Столичном шоссе около 02:20. Автомобиль марки Mercedes Vito выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с отбойником. Металлическая конструкция пронзила микроавтобус.

По предварительной информации, Mercedes ехал из Кропивницкого в Борисполь. По неизвестным причинам водитель Mercedes выехал за пределы проезжей части и наткнулся на металлический отбойник. В момент аварии в машине находились восемь пассажиров: четверо взрослых и четверо детей.

Удар пришелся на пассажирскую сторону машины, а металлическое ограждение проткнуло ее насквозь. В результате аварии пострадали три человека: ребенок, мужчина и женщина. Информация о состоянии пострадавших выясняется, всех их срочно госпитализировали в больницы столицы. Но также известно, что женщине-пассажиру оторвало ногу. Водитель Mercedes находился на месте происшествия и давал пояснения полицейским.

"На время оформления ДТП движение осуществлялось по двум из четырех полос движения. Кроме этого на место выезжали спасатели ГСЧС, которые срезали отбойник и помогали извлекать пострадавших из покореженного автомобиля. Что именно стало причиной аварии и детали инцидента - выясняются. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа и спасатели", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее лихач на Subaru устроил смертельное ДТП на остановке в Киеве.