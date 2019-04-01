В Киеве произошла трагедия с полуголым мужчиной: фото и видео с места ЧП

В ночь на 1 апреля в Киеве около многоэтажного жилого дома обнаружили труп мужчины в одних трусах.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Богатырская, 10 в 00:55. Там под окном 9-этажного дома нашли тело мужчины.

По предварительной информации, женщина из соседнего дома курила на балконе и услышала какие-то крики. Через некоторое время она увидела в темноте, как что-то падает и глухой звук. Когда она вышла на улицу, то увидела, что на земле лежит мужчина в одних трусах без признаков жизни.

На место прибыли патрульная полиция и медики, которые констатировали смерть. На вид погибшему было от 60 до 80 лет.

"Стоит отметить, что мужчина был только в трусах и тапочках. Что именно случилось и с какого этажа выпал мужчина - будут устанавливать правоохранители. Единственное, что известно - мужчина выпал с общего балкона", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, в Оболонском районе произошло жуткое ЧП: молодой парень покончил с собой на глазах у знакомых.