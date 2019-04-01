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В Киеве пьяный на элитном авто устроил жесткое ДТП: фото

понедельник, 01 апреля 2019, 23:13
Фото: dtp.kiev.ua\Instagram

В Киеве пьяный водитель на "гелике" устроил жестокое тройное ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, публикуя фото с места аварии.

"Так, по предварительным данным, водитель "Гелика" на парковке Новуса влетел в Mitsubishi, а затем в Ford. Со слов свидетелей, водитель "кубика" находится в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла на улице Здолбуновской, 7. Состояние и количество пострадавших уточняется.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 1 апреля в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль влетел в отбойник. В результате аварии пострадали три человека: ребенок, мужчина и женщина. В частности, женщине оторвало ногу.

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