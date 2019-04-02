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В Киеве поймали "туалетного" маньяка, который промышлял в крупных супермаркетах: фото

вторник, 02 апреля 2019, 21:33

В Киеве задержали маньяка, который врывался к девушкам в кабинки туалета в больших ТЦ.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Злоумышленником оказался мужчина по имени Олег Викторович, 1989 года рождения. Он приехал в столицу из Полтавы и временно проживал на проспекте Николая Бажана, 5.

Как выяснилось, в аптеке Олег приобрел марлевую повязку для прикрытия лица и пошел "на дело". Так, 31 марта в ТЦ "Эпицентр" он зашел в женский туалет и спрятался в кабинке, поджидая жертву. Когда в другую кабинку в уборной зашла девушка, Олег выскочил и ворвался к ней, там он начал стаскивать с девушки штаны, трогая ее тело. Однако пострадавшая начала громко кричать, а злоумышленник испугался и убежал.

После задержания мужчина рассказал, что это не первый его подобный поступок. Ранее он "орудовал" в ТЦ "Городок" и ТЦ Ocean Plaza.

Как сообщал "Апостроф", маньяка, который насиловал 10-летнюю девочку неестественным путем, осудили на 14 лет.

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