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В Киеве поймали отчима-педофила, насиловавшего дочь: подробности кошмара

вторник, 02 апреля 2019, 12:21

В понедельник, 1 апреля в Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который изнасиловал свою падчерицу: преступление было зафиксировано на видео.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, мужчина сознался в содеянном, когда узнал о записях.

"Малолетний ребенок неоднократно жаловался матери, что ее сожитель домогается. Но при медицинском осмотре, по словам матери, не было никаких подтверждений", - рассказал Аброськин.

Позже, по его словам, по совету адвоката мать приобрела спецприборы для видеозаписи, которые установила в квартире.

"Вчера сама пошла за лекарством в аптеку, а малолетняя дочь и отчим остались одни в квартире. Впоследствии ей позвонила дочь и сообщила, что отчим ее изнасиловал. Женщина вернулась сразу домой, но уже с полицией. Слова ребенка подтвердили видеозаписи, также при наличии неопровержимых доказательств сознался в содеянном и ее 41-летний сожитель. Детям нужно доверять", - резюмировал он.

Представитель Нацполиции призвал народных депутатов и правительство проявить политическую волю для создания в Украине реестра педофилов с указанием адресов их проживания, по аналогии с опытом Польши и Канады.

"Нужен реестр этих подонков, чтобы в будущем любой знал, кто проживает с ним рядом", - отметил Аброськин.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля под Харьковом был задержан мужчина, которому предъявили подозрение в изнасиловании восьмиклассницы. Полицейские отреагировали на вызов матери девочки, которая заявила, что ее дочь была изнасилована местным жителем после совместного распития спиртных напитков. Мужчина был задержан, также найдены подтверждающие его вину улики.

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