Под Харьковом поймали педофила, который изнасиловал школьницу: жертву увезли в больницу

В Харьковской области мужчину подозревают в изнасиловании восьмиклассницы.

Как сообщает издание Newsroom.

Инцидент произошел в одном из сел Шевченковского района. В полицию обратилась женщина 1983 года рождения и сообщила, что ее 14-летнюю дочь после совместного употребления спиртных напитков за нежилым домом изнасиловал местный житель.

На место выехали правоохранители и изъяли вещественные доказательства, в частности, нижнее белье и бутылки из-под алкоголя. Также полиция задержала 32-летнего подозреваемого.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование").

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области педагог-педофил на протяжении года развращал пятерых детей.

Также ранее стало известно, что 24 марта в Хмельницкой области мужчина изнасиловал и ограбил 11-летнюю девочку.