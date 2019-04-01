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На киевском мосту мужчина свел счеты с жизнью: фото и видео страшного ЧП

понедельник, 01 апреля 2019, 13:28

В понедельник, 1 апреля, в Киеве на одном из мостов повесился мужчина.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла недалеко от улицы Жмеринской около 09:00. В полицию поступило сообщения, что на мосту заметили висящего в петле мужчину без признаков жизни. О трупе рассказал машинист поезда, который заметил его, когда проезжал через переправу.

На место выехали правоохранители и медики, которые констатировали смерть. По предварительным данным, человек совершил суицид, повесившись на перилах моста через железнодорожную ветку. Погибшему было около 55 лет.

"При себе у мужчины не было документов. По словам следователей, на теле нет следов насильственной смерти, кроме травм от удушья. Его доставили в морг для более подробной экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале мужчина лег под поезд, в результате чего состав оторвал ему голову.

Как сообщал "Апостроф", в Херсонской области 38-летняя жена настоятеля храма УПЦ МП совершила самоубийство, повесившись в ванной.

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