В центре Киева археологи раскопали интересные находки: опубликовано фото

В Киеве на улице Щекавицкой археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины обнаружила улицу 17-18 веков.

Об этом сообщил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Работы в этом районе Подола продолжаются с июня 2018 года. Исследователи сообщили, что во время раскопок собрана большая коллекция археологических материалов 12-19 веков.

"Среди индивидуальных находок выделяются три древнерусских креста-энколпиона, три свинцовых княжеских печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли 19 века и тому подобное. Кроме того, фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения 17-18 веков. Обнаружены также слои древнерусского времени (12-13 веков)", - рассказал Александр Никоряк.

В свою очередь, руководитель экспедиции, глава отдела археологии Киева Всеволод Ивакин отметил, что в обследованных горизонтах главным образом представлены культурные наслоения и археологические объекты 19 века, образовавшихся после пожара 1811 года и полной перепланировки уличной системы Киево-Подола.

Ивакин отметил, что сейчас работы продолжаются, все находки обрабатываются, реставрируются. После чего будет подготовлен научный отчет с описанием артефактов, которые будут переданы в государственные музейные фонды Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинская гидроархеологическая экспедиция Хортицкого заповедника обнаружила в устье Днепра затонувший корабль, построенный предположительно в 16 веке.