Два популярных моста и центральные улицы Киева частично перекрыли: опубликованы список и карта

В Киеве с утра 6 апреля до 22 часов 7 апреля было ограничено движение по ряду улиц и мостов в центре города.

Ограничения были введены из-за проведения международного полумарафона Nova Poshta Kyiv Half Marathon.

В частности, 6 апреля нельзя проехать по улицам Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и Набережному шоссе. А также мостам Северному, Парковому и Гаванскому.

Открыли первый день марафона дистанцией в 4,2 километра. Соревновались команды государственных и частных учреждений.

Стартовали также подростки на дистанции в полтора километра. Впоследствии будут дистанции в 800, 400 и для самых маленьких – 100 метров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в "Киевавтодоре" предупредили автовладельцев о том, что с 5 апреля частично перекроют движение на мосту им. Патона.