В Киеве Южный мост и окрестности стоят в огромных пробках: карта

В Киеве на Южном мосту и его окрестностях образовались многокилометровые пробки, десятки водителей стоят в автомобильных очередях.

Интересно, что движение в этом районе столицы затруднено на протяжении трех дней.

К слову, сегодня в "Киевавтодоре" предупредили автовладельцев о том, что с 5 апреля частично перекроют движение на мосту им. Патона.

"Вниманию участников дорожного движения! С 12:00 05.04.2019 до 22:00 08.04.2019 в связи с выполнением работ по ремонту покрытия на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении ул. Дружбы Народов.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения", - говорится в сообщении предприятия в Facebook.

С ситуацией на дорогах столицы можно ознакомиться на карте пробок.

Ранее "Апостроф" сообщал, что при реконструкции Шулявского путепровода в Киеве будут впервые в Украине использованы специальные самоходные платформы.