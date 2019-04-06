В Киеве поймали "ветерана" квартирных краж: опубликованы фото и видео

В Киеве задержали дерзкого преступника, на счету которого 26 ограблений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, в пятницу, 5 апреля, около 7 часов утра преступник залез на второй этаж дома, цепляясь за металлическую решетку на окнах первого этажа. Через открытое окно на кухне он попал в квартиру. Примечательно, что хозяева в этот момент спали в своих комнатах.

"Попав в дом, мужчина быстро упаковал в сумку все, что попало ему на глаза: мультиварку, инструменты, обувь и личные вещи хозяев. После этого он вышел из квартиры через входную дверь. Однако вернулся, поскольку забыл в квартире свой рюкзак. Забрав вещи, злоумышленник хотел убежать, однако на выходе из подъезда его уже ждали полицейские", - рассказали правоохранители.

Преступнику 30 лет. Он родом из Волынской области. На его счету оказалось 26 краж. Преступнику грозит до 6 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали опытного автомобильного вора.