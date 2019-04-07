РУС. | УКР.

воскресенье, 7 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 апреля

10:00
Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч Кубка Украины
10:00
Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе
09:57
В Днепре поймали парней, убивших человека ради видео: опубликованы фото
09:37
Eurolab довела сеть до истерики письмом к Порошенко: документ
09:25
Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день
09:20
В киевском метро произошло ЧП с мужчиной: подробности и фото
08:52
Известный российский актер рассказал о самоубийственном алкоголизме
08:31
Под Винницей безразличие врачей убило подростка: подробности трагедии
08:00
Благовещение Пресвятой Богородицы и День здоровья: какой праздник 7 апреля
07:56
В Париже мощный взрыв прогремел в жилом доме: первые фото и видео
07:42
ВСУ понесли новые потери на Донбассе: боевикам тоже досталось
07:33
Погода на Благовещение: синоптик рассказала, кого зальет дождями
Все новости

В киевском метро произошло ЧП с мужчиной: подробности и фото

воскресенье, 07 апреля 2019, 09:20

В Киеве (станция метро Сирец) произошло серьезное ЧП: мужчина упал на рельсы метро.

Об этом сообщает Kyiv LIVE в Telegram.

"На метро Сырец мужчине стало плохо, и он упал с перрона на рельсы. Поезда задерживаются", - говорится в подписи к фото.

На снимке можно увидеть мужчину, которому помогают подняться с рельсов. К счастью, в этот момент подъезжающего поезда на этом участке не было.

Как сообщал "Апостроф", 12 ноября на Виноградаре в подсобке детского сада был обнаружен труп мужчины без определенного места жительства, который предварительно умер от переохлаждения.

Также в Киеве на Днепровской набережной пьяный водитель за рулем автомобиля Nissan на огромной скорости влетел в Porsche.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: