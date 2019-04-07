В киевском метро произошло ЧП с мужчиной: подробности и фото

В Киеве (станция метро Сирец) произошло серьезное ЧП: мужчина упал на рельсы метро.
Об этом сообщает Kyiv LIVE в Telegram.
"На метро Сырец мужчине стало плохо, и он упал с перрона на рельсы. Поезда задерживаются", - говорится в подписи к фото.
На снимке можно увидеть мужчину, которому помогают подняться с рельсов. К счастью, в этот момент подъезжающего поезда на этом участке не было.
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