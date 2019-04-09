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В Киеве горе-сын забил до смерти родную мать: подробности

вторник, 09 апреля 2019, 16:36

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил собственную мать в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"На месте правоохранители выяснили, что злоумышленник вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и в ходе ссоры начал бить мать руками и ногами. На крики женщины прибежали соседи, которые вызвали полицию и скорую помощь", - говорится в сообщении.

Но спасти женщину не удалось. В больнице она скончалась. Мужчину задержали. На днях суд вынес приговор преступнику 9 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина посреди ночи совершил жестокое убийство. Так, 24 марта в Голосеевском районе Киева мужчина зарезал свою жену из-за того, что она не разрешала ему играть на игровых автоматах.

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