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​В Киеве мужчина посреди ночи совершил жестокое убийство: фото

воскресенье, 24 марта 2019, 09:13

24 марта в Голосеевском районе Киева мужчина зарезал свою жену из-за того, что она не разрешала ему играть на игровых автоматах.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на улице Лятошинского, 14 рядом с рынком "Теремки-2" около 01:30.

Так, ранее судимый 52-летний мужчина, нанес смертельное ножевое ранение своей жене, списав убийство на незнакомого "фраерка". Оказалось, что пара прожила вместе 24 года, у них есть двое общих детей: 16-летний парень и 21-летняя девушка. Женщина ждала мужа, когда он находился в тюрьме, но по его словам, у них часто случались конфликты из-за ее "похождений налево".

Жили они в доме рядом с местом происшествия. Мужчина рассказал правоохранителям, что ночью с 23 на 24 марта пошел в заведение с игровыми автоматами, жена в этот момент находилась в их квартире. Но спустя какое-то время раздраженная женщина пришла в заведение и начала выяснять отношения с мужем.

После того, как она высказала свое недовольство, вышла на улицу и направилась в сторону дома. Мужчина якобы пошел за ней и, повернув за поворот, увидел рядом с возлюбленной неизвестного, который заметив мужа, убежал. А женщина упала на землю и умерла.

Правоохранителей и "скорую" вызвали прохожие. Но прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать факт смерти. Мужа погибшей задержали и сообщили ему о подозрении в убийстве. Мужчина вел себя очень спокойно, аргументировав это тем, что он не плакал даже на похоронах собственной матери и все эмоции держит в себе. Единственное, о чем он просил, не сообщать о случившемся сыну, ведь мальчик этого просто не переживет.

Правоохранители нашли рядом с местом инцидента окровавленный нож, а предполагаемый злоумышленник при допросе путался в фактах и еще до того, как сотрудники полиции обнаружили орудие убийства, утверждал, что никакого ножа не видел и ничего не знает.

На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и медики. Все детали инцидента будет устанавливать следствие.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве пьяный иностранец смертельно ранил ножом своего друга и сбежал из города.

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