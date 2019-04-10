В Киеве водитель на скорости влетел в брошенное посреди дороги авто: видео

В Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей - Nissan и Peugeot, у которого закончилось горючее.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя видео аварии.

"Как нам удалось выяснить, у Peugeot кончилось горючее и водитель ничего мудрого не придумал, как только оставить авто по середине дороги, закрыть его и уйти искать бензин, не оставив при этом никаких аварийных знаков и т. д. Водитель Nissan же тоже "дал маху", поскольку не заметил машину посреди дороги и на полном ходу въехал в нее", - говорится в сообщении.

К счастью, в этой странной аварии обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве возле метро произошло ДТП с переворотом.