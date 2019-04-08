В Киеве возле метро произошло ДТП с переворотом: фото

Утром 8 апреля в Дарницком районе Киева произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернуло на крышу.

Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

"Утро начинается не с кофе. ДТП в Киеве на Дарнице: Спуск на Броварской проспект от метро Черниговская", - отметили в сообществе.

Сообщается, что в результате столкновения никто серьезно не пострадал.

Также в сети опубликовали фотографии произошедшего ДТП. На них видно, что легковой автомобиль, который перевернуло на крышу, столкнулся с грузовиком.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 6 апреля на объездной дороге возле поселка Олесько Львовской области автомобиль BMW во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, один человек погиб.