Бриллиант Восточной Европы: американская журналистка сравнила Киев с Нью-Йорком

Известная американская тревел-блогер и журналистка Бриенна Вилсон побывала в Киеве и назвала его "столицей Восточной Европы".

Об этом сообщает Forbes.

"Учитывая недавние революции, продолжающееся противостояние с Россией и, скажем честно, холодную погоду, Киев был местом, которое интриговало меня, как журналиста, но я никогда не была уверена, что хочу его посетить. Не говоря уже о том, чтобы рекламировать его кому-нибудь еще. Но я была неправа. И не потребовалось много времени, чтобы это выяснить", – заявила журналистка.

Блогер заострила внимание на столичных художественных и социальных проектах. В частности, ресторан Urban Space 500, который финансировался 500 спонсорами, а всю прибыль направляет на помощь социальным проектам и стартапам для развития города.

"Или The Naked Room Gallery – пространство, где демонстрируют свои работы местные художники. Кроме того, в течение дня галерея работает как кафе, а ночью – превращается в секретный винный бар. Так что это лучший способ погрузиться в локальную арт-сцену", – написала автор.

По ее словам, один из центральных районов Киева – Подол – похож на район Нью-Йорка Бруклин своей вальяжностью и отличными местами для отдыха.

"Подол – самый модный район города, и для этого есть все основания. Находясь в этом районе, который сами местные жители называют "старым городом", вдали от шума и суеты Крещатика – главной улицы Киева, понимаешь, что Подол больше похож на Бруклин. Он такой же спокойный, с множеством отличных заведений, хорошо одетой и крутой толпой людей вокруг", – подчеркнула блогер.

Также она отметила, что в Киеве сегодня очень широкая коктейльная карта и разнообразная барная культура, которая может удовлетворить запросы даже самой требовательной публики.

"Ходят слухи, что есть даже секретный "бар только для барменов", который открывается в 2 часа ночи, и в него могут входить только местные жители, работающие в городской барной индустрии. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этот слух, но мне нравится сама идея тайных баров", – констатировала Бриенна Вилсон.

Как ранее сообщал "Апостроф", Киев занял 118 место из 140 в рейтинге самых комфортных городов мира по версии журнала The Economist.