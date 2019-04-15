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В Киеве самоубийца-неудачник устроил ЧП на Северном мосту: фото

понедельник, 15 апреля 2019, 13:04

15 апреля в Киеве с Северного моста в Днепр спрыгнул мужчина, который пытался покончить жизнь самоубийством.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел около 7:40.

Мужчину из воды достали водолазы, его здоровью ничего не угрожает. На месте мужчине оказали первую медицинскую помощь, после чего его передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Причины поступка мужчины пока неизвестны.

"Прибыв к месту происшествия, водолазы увидели сумку, которая плавает на поверхности воды, подплыв ближе, бойцы обнаружили мужчину, который находился на глубине 1 м и шел на дно. Мужчину 1964 года рождения удалось вытащить из воды на спасательной лодке", - уточняют детали инцедента в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 6 января киевлянин устроил себе экстрим на Сирецк-Печерской линии метро.

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